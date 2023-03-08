В одной из больниц Днепра ранее лечили только гражданских с бытовыми травмами, но с началом военных действий он перепрофилировался на военные травмы. С прошлого года медучреждение приняло тысячу пациентов с передовой.

Сначала работали только с пулевыми ранениями, а теперь знают, как бороться с обломочными, минновзрывными и другими военными травмами.

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Военнослужащий ВСУ Олег рассказал, что на одном из направлений недавно получил множественное осколочное ранение от вражеского подствольного гранатомета и уже несколько дней лечится в Днепре.

– Попало в руку, ноги, а основное защитили каска и бронежилет, – рассказал Олег.

Он год назад вступил в армию и с 27 февраля защищал Украину, и после лечения планирует вернуться на фронт, в свое подразделение.

О скором выздоровлении мечтает и военнослужащий Юрий. Мужчину доставили в эту больницу три дня назад. Сейчас стабилизировали и впереди его ждет операция в другом медучреждении – именно там будут вытаскивать осколки.

– Привезли очень быстро на скорой помощи. Ранение в правую лопатку, осколочное, – рассказал Юрий.

Он находится на фронте от 16 октября. И тоже после выздоровления хочет вернуться к товарищам.

— Главное – побороть это нашествие. Если врачи разрешат, то обязательно вернусь. Там ждут товарищи мои, – сказал Юрий.

Из-за этого отделения уже прошли за год тысяча пациентов из зоны боевых действий. У большинства бойцов – осколочные или пулевые ранения, огнестрельные переломы. Также ранения живота и грудной клетки.

– Было такое, что привозили более 100 пациентов одномоментно, – рассказал хирург Ярослав. — Мы никогда не сталкивались с ранениями от военного оружия, с осколочными ранениями от мин и гранат, кассетных бомб. Поэтому учиться мы были вынуждены здесь и сейчас.

В хирургическом отделении врачи вынуждены были приспособиться к новым реалиям ради спасения жизней военных. Пациенты здесь в основном не задерживаются. Для дальнейшего выздоровления их перевозят в тыловые больницы.