Мальчик с Днепропетровщины, вычитав в сети о невероятных свойствах мухоморов, самостоятельно заказал грибы через интернет-сеть. Они поступили в сушеном виде, и маленький экспериментатор смолол их в порошок. Смесь выпил.

Первые клинические проявления появились через час. К сухости во рту, рвоте и головокружению, присоединились еще и галлюцинации, которые очень напугали и самого мальчика, и его родителей. Они обратились за медицинской помощью.

С момента употребления мухоморов к тому времени прошло уже три часа.

Ребенка госпитализировали в реанимационное отделение КНП ДМКБ №6 в состоянии средней тяжести с диагнозом “отравление дикорастущими грибами”.

Сейчас мальчик еще лечится.

В этом же регионе вскоре произошел еще один случай — менее экзотический. 61-летняя женщина, которая была уверена в своих знаниях, насобирала в лесополосе вблизи с. Таромского Днепровского района, как она их назвала, “говорушек”.

Чем на самом деле были те говорушки, уже не установят, потому что женщина ими поужинала. Первые клинические проявления — рвота, головокружение, понос ее не насторожили. За медицинской помощью пострадавшая обратилась аж на четвертые сутки. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу.

За прошлый год в Днепропетровской области зарегистрировано 10 случаев отравления дикорастущими грибами, в результате чего пострадало 12 человек, в том числе 3 детей.

К сожалению, восьмилетнего ребенка спасти не удалось, он умер.

Несмотря на то, что Госпродпотребслужба постоянно напоминает населению об опасности употребления в пищу дикорастущих грибов, люди продолжают рисковать собственным здоровьем и даже жизнью, еще и подвергают опасности родных, в том числе и детей.

При появлении каких-либо симптомов пищевого отравления или вообще ухудшения состояния здоровья после употребления грибного блюда нельзя терять ни минуты. Немедленно вызывайте скорую помощь и акцентируйте внимание медиков на том, что больной употреблял грибы!

Источник: Головне управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області