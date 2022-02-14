Последние недели мы почти непрерывно находимся под информационным прессингом относительно высокого риска начала военного вторжения.
Кто бы что ни говорил — случится или пройдет, но сознательные люди готовят тревожные чемоданы с наборами для выживания при развитии худшего сценария.
Важный компонент подготовки к чрезвычайной ситуации — продуктовый запас. Ведь вероятно многодневное отключение электроснабжения. Тогда не обойтись без консервов, сухих смесей и других продуктов, не требующих охлаждения, варки, добавления воды или специальных условий приготовления.
Также следует позаботиться о крепкой посуде (желательно металлической) и ручной открывалке для консервов.
Что нужно учесть, собирая продуктовый набор:
- Приготовьте многодневный запас продуктов длительного хранения.
- Выбирайте продукты, которые будет есть ваша семья.
- Помните о диетических потребностях членов семьи.
В запасах должны быть:
- Готовые к употреблению мясные консервы, консервированные фрукты, ягоды и овощи (опять напомню о консервном ноже).
- Белковые (злаковые, ореховые и другие) или фруктовые батончики.
- Сухие хлопья или гранола.
- Арахисовое масло.
- Сушеные фрукты.
- Консервированные соки.
- Молоко длительного хранения.
- Высококалорийные продукты.
- Питание для младенцев (при необходимости).
Позаботьтесь о безопасности пищевых продуктов
- Без электричества и холодильника продукты, хранящиеся при низких температурах, могут оказаться опасными.
- Бактерии в пище быстро размножаются при температуре от 5 градусов Цельсия, и могут вызвать отравление либо кишечную инфекцию.
- Размороженную пищу обычно можно есть, если она еще холодная и из холодильника. Ее можно повторно заморозить, если она содержит кристаллы льда. Помните: если вы сомневаетесь в безопасности продукта, лучше выбросьте его.
- Храните продукты в закрытых контейнерах.
- Держите в чистоте посуду для приготовления и еды.
- Выбросьте любую еду, контактировавшую с паводковой водой. А также ту, что была при комнатной температуре в течение двух часов или больше.
- Выбросьте пищу, изменившую запах, текстуру.
- Для новорожденных используйте готовую смесь для кормления. Для приготовления детской смеси используйте воду в бутылках или кипяченую воду.
- Не ешьте из набухших, помятых или ржавых банок.
- Не употребляйте в пищу, которая пахнет и выглядит необычно, даже если банка не повреждена.
Приготовление еды
В чрезвычайных ситуациях можно использовать альтернативные источники тепла для приготовления пищи: жаровни, кастрюли для фондю или камин, подогреватели со свечами.
Угольные мангалы и туристические горелки предназначены только для использования на улице.
Если указано на этикетке, что консервы можно есть из банки без разогрева, то так и поступайте.
Чтобы разогреть еду в банке, сначала снимите наклейку.
Тщательно вымойте и продезинфицируйте ее поверхность. Можно использовать разбавленный раствор отбеливателя, разведенный в воде в пропорции 1 к 10. Открывайте банку перед нагреванием.
Как охлаждать продукты без электричества
Держите дверцу холодильника и морозильной камеры максимально долго закрытыми. Холодильник хранит холод около четырех часов, если его не открывать.
Охлажденные или замороженные продукты хранятся при температуре 5 С или ниже. Чтобы проверить температуру, используйте термометр в холодильнике.
Охлажденная пища должна быть безопасной. Выбросьте любую скоропортящуюся пищу: мясо, птицу, рыбу, яйца или остатки продуктов, которые хранились при температуре выше 5 С в течение двух часов либо дольше.
Сохранить продукты дольше поможет сухой лед, если им запастись до возможного отключения электроэнергии: 11 кг сухого льда будут поддерживать температуру ниже нуля в морозильной камере объемом 0,28 кубометра в течение трех-четырех дней.
Правила использования сухого льда: убедитесь, что он не контактирует с едой. Наденьте сухие плотные перчатки во избежание травм.