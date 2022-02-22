Перед возможным вторжением больницы запасаются кровью. Учреждения наращивают медицинские мощности, чтобы быть готовым к возможному вторжению России.

В Харькове запасов крови осталось на два дня, в областном центре службы крови призывают горожан стать донорами, чтобы в случае полномасштабного вторжения обеспечить военный госпиталь необходимым количеством.

На просьбу откликнулись пол сотни курсантов Харьковского национального университета воздушных сил. Они сдают кровь на нужды военного госпиталя.

— Я впервые сдаю кровь и считаю, если ты в состоянии помочь человеку, которому это нужно, то почему бы и нет, потому что кто как не мы, — рассказала курсантка Харьковского национального университета Воздушных сил Дарья Федерко.

Донорская плазма, которая может храниться до трех лет, есть в достаточном количестве, а вот запасов эритроцитной крови хватит лишь на два дня.

— Этих запасов, и когда мы будем работать, скажем так, с колес, этого не надо. Надо хотя бы 5-7-дневный запас донорской крови иметь, — рассказал заведующий отделом подбора доноров Харьковского областного центра службы крови Юрий Верховенко.

В то же время в Днепропетровской станции переливания крови сейчас хранят кровь и ее компоненты — каждый резервуар буквально на вес золота.

По словам заведующего отделом организации трансфузиологической помощи КП ДОСПК Надежды Гринько, запасов хватит на 20 дней. Однако, если их будут выдавать бесперебойно, то нужно, что люди приходили сдавать кровь каждый день.

Также наращивает медицинские мощности Первое территориальное медицинское объединение города Львова. В частности уже сегодня заведение увеличивает запасы по донорству крови — с 4 до 8 тыс. доноров. Также готовит медикаменты на три месяца, а еще дизельные генераторы, запасы воды и продуктов питания.