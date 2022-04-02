Украина продолжает закупать лекарства, чтобы пополнить запасы и ликвидировать дефицит.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

— Закупки лекарств продолжаются. С начала года они проведены на более чем 12 млрд грн. Единственная проблема, которая есть сегодня, логистическая, – рассказал Михаил Радуцкий.

По его словам, оккупанты по некоторым направлениям не позволяют доставить лекарства. Обстреливают конвои даже с пометкой Красного Креста, с гуманитарной помощью, с лекарствами.

– Но даже в такие места лекарства с опозданием, но доставляются. Были дефициты из-за того, что были нарушены цепи, разбомблены склады украинских производителей. Но это пополняется и закупками, и гуманитарной помощью, – добавил он.

К примеру, страна получила помощь от Индии, США. В частности, на этой неделе был доставлен груз более чем на 50 т медицинских изделий и лекарств от американского фонда.

– Лекарство для лечения проблем со щитовидной железой мы получили. Решены вопросы с инсулинами, есть только логистические проблемы, — подвел итог глава.

Война в Украине продолжается уже больше месяца. Поэтому в некоторых регионах фиксировались проблемы с нехваткой лекарств. Их спровоцировали ажиотаж и сложности с доставкой препаратов. По возможности они решаются.

Источник: Телемарафон UAРазом