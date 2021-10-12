Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Новости

Заполненность коек в Одесской области более 72% : через день-два регион будет в красной зоне

12 октября 2021, 18:30 Лариса Божко
Заполненность коек в Одесской области более 72% : через день-два регион будет в красной зоне
Источник: Depositphotos

Более 70% коек в больницах Одесской области, что принимают пациентов с Covid-19, заполнены. Сообщили на брифинге в ОГА.

— На сегодня загруженность коек-72%,-сообщила руководитель департамента здравоохранения Одесской ОГА Наталья Одарий-Захарьева. — При этом в реанимациях 80% – пациенты пожилого возраста.

Чиновница призвала всех вакцинироваться от коронавируса.

Она добавила, что с таким количеством больных Covid-19 в больницах регион через сутки или двое может перейти в красную зону епидопасности.

— Тогда будет полный локдаун,-заявила Одарий-Захарьева.

Читайте также:
красная зонаКрасная зона: что будет запрещено и при каких условиях регион может туда попасть

По данным Одесского областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины, за последние сутки в регионе зафиксировано 816 новых случаев Covid-19.

Если эпидемическая ситуация во Львовской области продолжит ухудшаться, то в регионе могут ввести красную зону карантина.

Теги
Коронавирус Covid-19
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка