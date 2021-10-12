Более 70% коек в больницах Одесской области, что принимают пациентов с Covid-19, заполнены. Сообщили на брифинге в ОГА.

— На сегодня загруженность коек-72%,-сообщила руководитель департамента здравоохранения Одесской ОГА Наталья Одарий-Захарьева. — При этом в реанимациях 80% – пациенты пожилого возраста.

Чиновница призвала всех вакцинироваться от коронавируса.

Она добавила, что с таким количеством больных Covid-19 в больницах регион через сутки или двое может перейти в красную зону епидопасности.

— Тогда будет полный локдаун,-заявила Одарий-Захарьева.

По данным Одесского областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины, за последние сутки в регионе зафиксировано 816 новых случаев Covid-19.

Если эпидемическая ситуация во Львовской области продолжит ухудшаться, то в регионе могут ввести красную зону карантина.