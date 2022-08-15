Салат готовить просто: нарезал овощи, перемешал, посолил, маслом полив. И все? Да нет, чтобы создать настоящий шедевр, нужна хорошая заправка. Хотя ее тоже готовить просто, считает шеф Евгений Клопотенко.

Соус винегрет

Не путать с салатом винегрет. Основными ингредиентами этой заправки являются оливковое масло и уксус. Его можно заменить лимонным соком, чтобы смягчить вкус соуса. По желанию добавьте еще острую составляющую в виде перца чили и чеснока.

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Ингредиенты:

50 мл оливкового масла

сок ½ лимона

1 ч. л. американской сладкой горчицы

1/3 ч. л. сахара

щепотка соли

В миску влейте оливковое масло, добавьте американской сладкой горчицы и выжмите сок ½ лимона.

Чтобы косточки цитруса не попали, выжимайте сок над ситом, который держите над миской. Косточки останутся в сите.

Горчица уже содержит в составе и соль и сахар, поэтому сначала перемешайте соус, попробуйте и при необходимости добавьте сладкого или соленого.

Йогуртный соус

Эта легкая заправка подходит почти ко всему, даже к мясу, жареному на гриле. По желанию кинзу замените петрушкой или укропом, а для более пикантного вкуса добавьте раздавленный чеснок, но совсем немного, чтобы он не перебил вкус огурца.

Ингредиенты:

½ огурца

150 г йогурта греческого

1/3 ч. л. соли

3 веточки кинзы

В миску натрите огурец. Можно брать чистый или нечищеный овощ.

Помойте и оборвите листики из трех веточек кинзы, порежьте мелко и добавьте к огурцу.

Влейте греческий йогурт и добавьте соль. Перемешайте, чтобы все ингредиенты разошлись по соусу и сразу поливайте салат.

Соус малиновый

Ягодные заправки не так популярны, как масличные или йогуртовые, но их не стоит обходить стороной. Попытайтесь один раз приготовить малиновый соус для салата, и он станет одним из ваших любимых.

Ингредиенты:

100 г малины

щепотка соли

щепотка сахара

2 ст. л. оливкового масла

Малину помойте в сите и оставьте, чтобы вода хорошо стекла.

Затем переложите в миску, добавьте щепотку соли, щепотку сахара и 2 ст. л. оливкового масла.

Перебейте блендером до однородной смеси. Если не любите косточки в малине, перетрите ягоду через сито.

Источник: Евгений Клопотенко