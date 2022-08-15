Салат готовить просто: нарезал овощи, перемешал, посолил, маслом полив. И все? Да нет, чтобы создать настоящий шедевр, нужна хорошая заправка. Хотя ее тоже готовить просто, считает шеф Евгений Клопотенко.
Соус винегрет
Не путать с салатом винегрет. Основными ингредиентами этой заправки являются оливковое масло и уксус. Его можно заменить лимонным соком, чтобы смягчить вкус соуса. По желанию добавьте еще острую составляющую в виде перца чили и чеснока.
Ингредиенты:
- 50 мл оливкового масла
- сок ½ лимона
- 1 ч. л. американской сладкой горчицы
- 1/3 ч. л. сахара
- щепотка соли
В миску влейте оливковое масло, добавьте американской сладкой горчицы и выжмите сок ½ лимона.
Чтобы косточки цитруса не попали, выжимайте сок над ситом, который держите над миской. Косточки останутся в сите.
Горчица уже содержит в составе и соль и сахар, поэтому сначала перемешайте соус, попробуйте и при необходимости добавьте сладкого или соленого.
Йогуртный соус
Эта легкая заправка подходит почти ко всему, даже к мясу, жареному на гриле. По желанию кинзу замените петрушкой или укропом, а для более пикантного вкуса добавьте раздавленный чеснок, но совсем немного, чтобы он не перебил вкус огурца.
Ингредиенты:
- ½ огурца
- 150 г йогурта греческого
- 1/3 ч. л. соли
- 3 веточки кинзы
В миску натрите огурец. Можно брать чистый или нечищеный овощ.
Помойте и оборвите листики из трех веточек кинзы, порежьте мелко и добавьте к огурцу.
Влейте греческий йогурт и добавьте соль. Перемешайте, чтобы все ингредиенты разошлись по соусу и сразу поливайте салат.
Соус малиновый
Ягодные заправки не так популярны, как масличные или йогуртовые, но их не стоит обходить стороной. Попытайтесь один раз приготовить малиновый соус для салата, и он станет одним из ваших любимых.
Ингредиенты:
- 100 г малины
- щепотка соли
- щепотка сахара
- 2 ст. л. оливкового масла
Малину помойте в сите и оставьте, чтобы вода хорошо стекла.
Затем переложите в миску, добавьте щепотку соли, щепотку сахара и 2 ст. л. оливкового масла.
Перебейте блендером до однородной смеси. Если не любите косточки в малине, перетрите ягоду через сито.
Источник: Евгений Клопотенко