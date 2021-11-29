Жителя Томска Сергея Самборского вынудили покинуть страну из-за видео, которое он снимал в одной из городских больниц, где лечат коронавирусных больных.

Как выяснилось, Сергей проник в лечебное учреждение под видом медика, чтобы ухаживать за своей 84-летней бабушкой. Мужчина надевал специальный защитный костюм и беспрепятственно входил в инфекционное отделение медсанчасти, которая находится в красной зоне эпидемической опасности.

Там он снимал любительское видео, которое показывало ужасные условия содержания больных людей. Сергей рассказывал, что его престарелую родственницу плохо кормили, недобросовестно лечили и практически не соблюдали ее гигиену.

Когда в больнице узнали о видео, от заботливого внука потребовали, чтобы он забрал бабушку домой. Тогда мужчина решил обратится с жалобой на ненадлежащее лечение и уход в Генпрокуратуру и Следственный комитет.

Но вместо поддержки и помощи, его стали буквально выживать из страны. Сергей лишился работы, получал угрозы. Он боялся возвращаться из Москвы в Томск, объясняя это тем, что там его якобы планируют “снять с самолета”.

Самборский также сетовал по поводу сюжета на одном из телеканалов, в котором его обвинили в том, что он сделал все это ради хайпа и денег.

Бабушка вскоре умерла. В больнице, где она лежала, Росздравнадзор выявил нарушения. В настоящее время Сергей выехал из России в Грузию.

Источник: The Insider