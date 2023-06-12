Врач-инфекционист Евгений Дубровский в интервью информационному агентству Укринформ рассказал об эпидемических угрозах, которые могут возникнуть в связи с затоплением больших территорий после подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС.

— После подрыва ГЭС мне в личные начали писать люди и с Винницкой области, и с Черниговщины, и с Киевщины: что нам делать, где покупать воду? Я говорю: спокойно, где Херсон, где вы, — говорит Евгений.

По его словам, хотя огромная водная масса смыла и скотомогильники, и кладбища, и мусорные свалки, и какие-то промышленные объекты, но как раз огромные объемы воды нам сейчас и помогают: все возбудители в ней разбавятся и будут присутствовать в достаточно низкой концентрации.

— В инфекционных болезнях есть такое понятие как минимальная инфицирующая доза, то есть доза, которая необходима, чтобы человек заразился, — объяснил медик.

Далее приведем выдержки из беседы с инфекционистом по поводу наиболее опасных возбудителей инфекций.

Холера

Холера очень опасное заболевание. Но не следует забывать, что холерный вибрион достаточно чувствителен – он погибает от кипячения практически за минуту, а под прямыми солнечными лучами, если возбудитель на поверхности, достаточно нескольких часов.

В большой массе грязной воды холерный вибрион может быть только разведен, и этого недостаточно, чтобы произошла эпидемия. Конечно, при условии, что люди будут употреблять только бутилированную чистую воду или кипяченую.

Ни в коем случае нельзя мыть фрукты-овощи грязной водой, не полоскать рот, не чистить зубы, не умываться. Повторяю: редкие случаи холеры могут произойти, но это не будет в масштабе катастрофы.

Сибирская язва

Ситуация с этим заболеванием не столь контролируемая. Скотомогильники на затопленной территории есть, но мы не знаем, какая доза инфекции окажется в этой огромной массе воды и станет ли она достаточной для распространения заболевания.

Сибирская язва – особенно опасное заболевание, но оно, как правило, редко передается от человека к человеку. Легочные формы достаточно редки. Поэтому при своевременном обнаружении можно все быстро локализовать, пролечить заразившихся и не дать болезни распространиться. Она хорошо лечится антибиотиками.

Лептоспироз

О лептоспирозе всегда упоминают при наводнениях или техногенных катастрофах. Это опасное смертельное заболевание. Источником заражения являются грызуны – всевозможные мыши, крысы, крысы.

Но, чтобы произошло заражение лептоспирозом, тоже должна сложиться несколько условий — стоячая вода, в ней должна жить какая-то крыса, а у человека, контактирующего с этой водой, должны быть на коже царапины, порезы и т.д.

— Сразу скажу, что лептоспироз лечится, возбудитель очень чувствителен к антибактериальным препаратам, но самое главное – быстро понять, что это именно то заболевание, — отметил медик.

От человека к человеку оно не передается, эпидемии лептоспироза не бывает.

Тотальный мор рыбы

Как избежать таких тяжелых последствий? Надо сейчас вообще воздержаться от рыбных продуктов. Даже если рыбу термически обработать на промышленных мощностях – все равно нельзя рисковать, это очень опасно! Оно этого не стоит. Ботулизм – смертельно опасное заболевание, с ним не шутят.

Повторяю: сейчас нужно вообще прекратить употребление речной рыбы – кто знает, откуда ее привезли и кто ее привез.