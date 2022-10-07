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Заразилась инфекцией: 54-летняя американка осталась без глаза после душа в контактных линзах

7 октября 2022, 17:03
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
душ
Источник: Depositphotos

54-летняя американка Мари Мейсон лишилась левого глаза после того, как вода попала под контактную линзу во время принятия душа, а вместе с ней и опасная инфекция.

Сегодня женщина призывает производителей контактных линз разместить на упаковках предупреждения об определенных условиях, которые могут сделать глаза уязвимыми для инфекции.

— Носите контактные линзы, это абсолютно нормально, но вы просто должны быть осторожны — вода важнее всего, — говорит Мари.

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Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) определяют кератит Acanthamoeba как редкую, но серьезную глазную инфекцию, которая может привести к необратимому ухудшению зрения или слепоте.

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Acanthamoeba — это одноклеточный живой организм, который при попадании в газ вызывает такие симптомы, как покраснение, помутнение зрения и боль.

Именно эту инфекцию Мари подхватила в 2015 году после того, как вода попала между ее контактными линзами и роговицей. В то время женщина носила контактные линзы, которые пропускают кислород и их можно не снимать до 30 дней подряд.

Пять лет последующего лечения не помогли избавиться от инфекции, что в конечном итоге привело к удалению пораженного глаза.

Отмечается, что любой может заразиться инфекцией, но CDC заявляет, что это чаще всего встречается у людей, которые носят линзы. Среди основных причин эксперты называют:

  • неправильное хранение и обращение с линзами;
  • контакт с зараженной водой;
  • наличие в анамнезе травмы роговицы.

Специалисты клиники Кливленда утверждают, что каждый год инфекция развивается только у одного-двух человек на миллион, носящих контактные линзы.

Отмечается, что на ранней стадии инфекцию вполне можно лечить с помощью местных антисептиков и антибиотиков.

Источник: Express

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