Кабмин уволил Ирину Микичак с должности заместителя главы Минздрава. Она будет работать во вновь Координационном центре психического здоровья.

Кабинет министров на заседании 30 марта уволил Ирину Микичак с должности заместителя министра здравоохранения. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

– Я искренне благодарен ей за совместную работу в одной команде в администрации министерства, наверное, в самое сложное для Украины время, – сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он подчеркнул, что вместе им удалось сделать очень многое: запущена программа медицинской эвакуации украинцев, внедряются новые подходы в сфере оказания психологической помощи, медицинского образования и многое другое.

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Он добавил, что Ирина Микичак переходит на работу во вновь Координационный центр психического здоровья.

Источник: Тарас Мельничук