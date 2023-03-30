Кабмин уволил Ирину Микичак с должности заместителя главы Минздрава. Она будет работать во вновь Координационном центре психического здоровья.
Кабинет министров на заседании 30 марта уволил Ирину Микичак с должности заместителя министра здравоохранения. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
– Я искренне благодарен ей за совместную работу в одной команде в администрации министерства, наверное, в самое сложное для Украины время, – сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Он подчеркнул, что вместе им удалось сделать очень многое: запущена программа медицинской эвакуации украинцев, внедряются новые подходы в сфере оказания психологической помощи, медицинского образования и многое другое.
Он добавил, что Ирина Микичак переходит на работу во вновь Координационный центр психического здоровья.
Источник: Тарас Мельничук