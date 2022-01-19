Правоохранителями Киева раскрыта преступная схема обогащения, в которой участвовали руководитель столичного медучреждения и трое ее помощниц.

Они подозреваются в вымогании и получении взяток от практикующих врачей за сохранение за ними места работы. Кроме того, им предъявлено подозрение в организации схемы по подделке свидетельств о Covid-вакцинации.

О случившемся сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Речь идет о руководителе Киевского детского диагностического центра, которой было получено от подчиненных ей медиков вынужденных взяток на сумму 46 тыс. гривен. Задержали чиновницу при получении отката в размере 30 тыс. гривен.

Сообщается, что в преступной схеме участвовала также бывшая советник заместителя председателя КГГА и экс-заместитель министра социальной политики Украины.

Что же касается внесения ложных сведений о Covid-вакцинации в систему Helsi, то такая услуга оценивалась правонарушительницами в $250. Обязанности участниц схемы были четко распределены: кто-то искал и поставлял заказчиков, кто-то вносил фейковые данные в систему с дальнейшей отгрузкой их в Единый портал государственных услуг Дія.

На основании постановлений суда по месту работы и жительства фигурантов уголовного производства проведены обыски. Изъяты мобильные телефоны, черновые записи, а также копии паспортов граждан Украины, которые подтверждают противоправную деятельность.

— Заметим, что до начала проведения обыска одна из фигуранток выбросила свой мобильный телефон в окно, а другая — спрятала гаджет выключенным за шкафом, — говорится в сообщении.

Главу медучреждения задержали в порядке статьи 208 УПК Украины по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 362 УК Украины, другим трем фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 362 УК Украины.