Во Львове органами прокуратуры задержаны глава одного из благотворительных фондов и 37-летний житель Львова по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц учреждений здравоохранения (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).
Они способствовали изготовлению медицинских документов для беспрепятственного пересечения границы мужчинами мобилизационного возраста в период действия в Украине военного положения.
За свои услуги по изготовлению медицинских документов указанные лица потребовали $5 тыс.
В настоящее время по делу проводятся первоочередные следственные действия. После их завершения фигурантам будет сообщено о подозрении и избрана мера пресечения.
Суд приговорил десять пассажиров, предъявивших поддельный отрицательный ПЦР-тест в аэропорту Брюсселя, к шести месяцам тюремного заключения. Кроме того, все десять должны будут заплатить штраф в размере €1,6 тыс. каждый.
Источник: Львовская областная прокуратура