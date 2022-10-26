Во Львове органами прокуратуры задержаны глава одного из благотворительных фондов и 37-летний житель Львова по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц учреждений здравоохранения (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Они способствовали изготовлению медицинских документов для беспрепятственного пересечения границы мужчинами мобилизационного возраста в период действия в Украине военного положения.

За свои услуги по изготовлению медицинских документов указанные лица потребовали $5 тыс.

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В настоящее время по делу проводятся первоочередные следственные действия. После их завершения фигурантам будет сообщено о подозрении и избрана мера пресечения.

Суд приговорил десять пассажиров, предъявивших поддельный отрицательный ПЦР-тест в аэропорту Брюсселя, к шести месяцам тюремного заключения. Кроме того, все десять должны будут заплатить штраф в размере €1,6 тыс. каждый.

Источник: Львовская областная прокуратура

Фото: Львовская областная прокуратура