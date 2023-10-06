В Житомирской областной клинической больнице им. А.Ф. Гербачевского впервые осуществили сразу две сложные операции по устранению нарушений сердечного ритма.

Кардиологи провели криоабляцию и радиочастотную абляцию тахикардии — эти уникальные вмешательства возможны только при наличии современного высокотехнологичного оборудования. До сих пор его имели только четыре области Украины

С недавних пор Житомирщина стала пятой.

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На приобретение уникального электрофизиологического оборудования были выделены бюджетные средства. Об этом написал в социальных сетях заместитель председателя Житомирского облсовета Владимир Ширма.

Первыми испытали возможности аппаратуры кардиохирург Николай Кушнир и заведующий отделом аритмий Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Н.Н. Амосова профессор Валерий Залевский.

Обе операции прошли успешно.

Отныне на базе областной клинической больницы будет действовать новая электрофизиологическая лаборатория, которая поможет обеспечить эффективное лечение сердечных заболеваний жителям области.

Источник: Володимир Ширма