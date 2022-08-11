Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын серьезно заболел во время кризиса с коронавирусом в стране. Об это рассказала его сестра Ким Ё Чжон, по словам которой у брата была сильная “лихорадка” — синоним коронавируса в стране.

— Несмотря на то, что он был тяжело болен, с высокой температурой, он не мог ни на минуту прилечь, думая о людях, о которых ему пришлось заботиться до конца в условиях противоэпидемической войны, — сказала она.

Сообщается, что, выступая на встрече медицинских работников и ученых в Пхеньяне, Ким Чен Ын призвал ослабить профилактические меры. Он назвал официальное число погибших от инфекции, 74 человека, “беспрецедентным чудом в истории мирового здравоохранения”.

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Напомним, что Северная Корея, инфраструктура здравоохранения которой плохо подготовлена ​​к тому, чтобы справиться с крупной вспышкой, настаивала на том, что за первые два года пандемии не было зарегистрировано ни одного случая Covid-19.

С мая этого года власти сообщили о 4,8 млн случаев лихорадки среди 26 млн населения. Поэтому эксперты ставят под сомнение официальный низкий уровень смертности в Северной Корее и сообщения об отсутствии новых случаев заболевания с 29 июля.