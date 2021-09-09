По состоянию на 9 сентября в мире подтвердили 223,5 млн случаев коронавируса. Умерли за все время пандемии в мире 4,6 млн человек. В Украине продолжает ухудшаться статистика заболеваемости Covid-19.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 9 сентября зафиксировали 3 663 новых случая коронавируса. От осложнений, которые вызвала болезнь, за последние 24 часа умер 61 человек. Побороть болезнь удалось 1 546 пациентам.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (379), Львовской (318), Харьковской (302), Одесской (222) и Днепропетровской (209) областях.

Все области Украины пока находятся в зеленой зоне карантина. Но Закарпатская и Львовская области не соответствуют этой зоне из-за высоких показателей госпитализаций с Covid-19.

Ситуация с госпитализациями ухудшилась в Харьковской областной инфекционной больнице, где реанимация учреждения заполнена на 100%.

Коронавирус в мире

Наибольшее количество новых случаев коронавируса зафиксировали в США (157 тыс.), Индии (43 тыс.) и Великобритании (38 тыс.). Больше всего смертей от Covid-19 за сутки подтвердили в США, Мексике и России.

В то же время в Европе больше всего Covid-больных в Великобритании, России и Германии. Украина по количеству случаев коронавируса за сутки в мире занимает 18-е место, а в Европе – восьмое.

В Турции отменили обязательное тестирование на коронавирус для детей до 12 лет. Ранее въезд без справки был разрешен только детям до шести лет.

В Индии отменили Фестиваль Ганеши из-за пандемии коронавируса. Массовые празднования запрещены, поэтому отмечать праздник можно только дома.

Смертность от коронавируса возросла в Болгарии. За последнюю неделю ежедневно жертвой болезни в среднем становится 41 человек. Правительство страны решило ввести дополнительные карантинные ограничения.