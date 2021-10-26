В мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция, которая каждый день уносит жизни тысяч людей.

Так, в городской больнице в Ростове-на-Дону палаты заполнены пациентами, а в реанимации лежат те, у кого органы дыхания поражены более чем на 70%. Врачи ожидают больше пациентов и уже готовят дополнительные Covid-койки.

— За последние сутки мы потратили 63 баллона с кислородом — это огромное количество для 560 больных. Учитывая, что у нас очень много пациентов нуждаются в кислородной поддержке — это необходимость, — говорит главный врач городской больницы №1 в Ростове-на-Дону Дмитрий Сизякин.

Уже почти неделю ежедневно в России умирает более тысячи человек. За прошедшие сутки там зафиксировали новый максимум больных с начала эпидемии — почти 38 тыс.

В Москве людям, которые старше 60 лет рекомендуют оставаться дома до 25 февраля. Исключение — для тех, кто заболел коронавирусом за последние пол года и полностью вакцинированных.

В Чехии люди вынуждены надевать респиратор на работе, в общественном транспорте и в магазинах. Без них можно только, когда работаешь сам или если есть возможность соблюдать полутораметровую дистанцию.

Также с 1 ноября в местные рестораны вход будет по Covid-сертификатам, которые свидетельствуют о вакцинации или об отсутствии болезни.

В то же время в столице Японии впервые за 11 месяцев снимают карантинные ограничения. В Токио рекордно снизилось количество заболевших — за минувшие сутки лишь 19 случаев. Согласно новым правилам, рестораны могут работать допоздна, продавать алкоголь после восьми вечера.

В целом такие правила заработали в городе Осака, и еще в трех японских префектурах. Единственное, о чем просит власть — все же не забывать о коронавирусе и придерживаться всех мер безопасности: установить барьеры между столиками и пускать за один до четырех клиентов. А если компания больше — требовать у них сертификаты о вакцинации.