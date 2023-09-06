По данным, опубликованным в специализированном журнале по медицине рака BMJ Oncology, количество лиц моложе 50 лет, у которых был диагностирован рак, за последние три десятилетия выросло на 80%.

Глобальные случаи раннего начала рака также участились — с 1,82 млн случаев в 1990 году до 3,26 млн в 2019 году.

Ученые признали, что факторами роста количества молодых людей, больных раком, могут быть: неправильное питание, чрезмерное употребление алкоголя и табака, недостаточная физическая активность и ожирение. Рост стресса и неблагоприятная экология также отражаются на развитии онкологических заболеваний.

Онкологические заболевания — это болезни, возникающие в результате неконтролируемого роста и распространения злокачественных клеток в организме человека. Они могут влиять на любой орган или ткань тела и требуют комплексного лечения, включая хирургические вмешательства, химиотерапию и радиотерапию. Раннее выявление и профилактика играют важную роль в борьбе с раковыми заболеваниями.