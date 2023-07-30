Глобальное исследование ученых, включая представителей Гарвардской медицинской школы, показало, что регулярный дневной сон связан с увеличением объема мозга и омолаживающими свойствами.

По словам ученых, это исследование сделало еще один шаг вперед в анализе генов участников эксперимента, чтобы определить конкретные черты, связанные с дневным сном.

Как уже было известно, преднамеренный сон продолжительностью от 15 до 30 минут, обычно во второй половине дня, может временно облегчить симптомы дефицита сна и полезен для когнитивных функций.

Исследователи опросили более 300 тыс. человек в возрасте от 40 до 69 лет, имеют ли они привычку вздремнуть днем, а затем проанализировали геномы участников, чтобы найти сходство.

У тех, кто регулярно спал днем, ученые обнаружили специфические гены, одинаковые во всей когорте, что позволяет предположить, что некоторые привычки сна укоренились.

В дополнение к генам исследователи также обнаружили, что у тех, кто сообщал о дневном сне, был больший общий объем мозга по сравнению с теми, кто спал днем лишь иногда или вообще не спал.

Объем мозга был мерой общего состояния здоровья мозга и склонности к старению в предыдущих исследованиях, поскольку стареющий мозг имеет тенденцию к уменьшению.

В этом исследовании ученые подсчитали, что размер мозга тех, кто спал днем, был менее “старым” приблизительно на 2,6–6,5 года.

Дневной сон действительно оказывает защитное действие на общее состояние здоровья мозга, резюмировали свою научную работу ученые.