Специалисты Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова провели несколько операций женщине из Донецкой области, получившей в результате вражеского обстрела серьезное ранение кишечника.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор клиники Сергей Рыженко.

— Сама Ирина из села Максимильяновка недалеко от Марьинки Донецкой области. Вместе с мужем возилась на огороде, собирали клубнику, когда услышали гул снарядов, взрыв, — пишет Рыженко.

Как позже призналась Ирина, последнее, что она помнила перед тем, как потерять сознание, — залитый кровью муж.

В больнице Мечникова, куда была доставлена женщина, ей диагностировали повреждение тонкого кишечника и направили в реанимацию. После нескольких успешных операций она уже идет на поправку.

Правда, по словам Сергея Рыженко, Ирине не давали покоя тревожные мысли о судьбе своего супруга: все это время от него не было известий, и женщина уже мысленно попрощалась с ним.

Однако, как выяснилось, подобные мысли терзали и Александра, который лечился в Кураховской городской больнице.

— Совсем недавно он узнал, что жена жива. Взял такси и на костылях приехал в Мечникова, — пишет руководитель клиники.

По словам Сергея Рыженко, это была очень трогательная встреча пары, у которой трое детей и трое внуков.

Источник: Сергей Рыженко