Специалисты Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова провели несколько операций женщине из Донецкой области, получившей в результате вражеского обстрела серьезное ранение кишечника.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор клиники Сергей Рыженко.
— Сама Ирина из села Максимильяновка недалеко от Марьинки Донецкой области. Вместе с мужем возилась на огороде, собирали клубнику, когда услышали гул снарядов, взрыв, — пишет Рыженко.
Как позже призналась Ирина, последнее, что она помнила перед тем, как потерять сознание, — залитый кровью муж.
В больнице Мечникова, куда была доставлена женщина, ей диагностировали повреждение тонкого кишечника и направили в реанимацию. После нескольких успешных операций она уже идет на поправку.
Правда, по словам Сергея Рыженко, Ирине не давали покоя тревожные мысли о судьбе своего супруга: все это время от него не было известий, и женщина уже мысленно попрощалась с ним.
Однако, как выяснилось, подобные мысли терзали и Александра, который лечился в Кураховской городской больнице.
— Совсем недавно он узнал, что жена жива. Взял такси и на костылях приехал в Мечникова, — пишет руководитель клиники.
По словам Сергея Рыженко, это была очень трогательная встреча пары, у которой трое детей и трое внуков.
Источник: Сергей Рыженко