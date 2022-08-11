Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Сдача экзамена от $3 тыс.: раскрыта мошенническая схема декана медицинского вуза

11 августа 2022, 15:38
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
наручники
Источник: Depositphotos

Киевская областная прокуратура сообщила о подозрении четырем участникам организованной группы по факту организации мошеннической схемы сдачи лицензированных экзаменов в медицинском вузе столицы.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

Сообщается, что бывший декан одного из медицинских высших учебных заведений за денежное вознаграждение от $3 тыс. способствовал студентам-медикам в успешной сдаче одного из экзаменов КРОК и получении соответствующего сертификата.

Сейчас смотрят

Читайте также:
медикиКонсультируют врачи высшей категории: в Украине заработала горячая линия Доказово

— Он предлагал знакомым преподавателям и студентам, которые успешно учатся, за денежные средства сдать экзамен КРОК вместо заказчика “услуги”, — говорится в сообщении.

Подозреваемые получали от “клиента” паспорт и подделывали его путем замены фотографии. В дальнейшем, подставной “студент-отличник” сдавал соответствующий экзамен, сертификат о прохождении которого давал основания продолжить обучение в медицинском вузе.

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры участникам группы сообщено о подозрении по фактам мошенничества, покушению на незаконное завладение путем мошенничества документом и подлогу официальных документов (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. ч.3 ст.357, ч.3 ст.28, ч. 1, 3 ст.358 УК Украины).

Досудебное расследование осуществляется следователями ГУ Нацполиции в Киевской области при оперативном сопровождении Департамента защиты национальной государственности СБУ.

Источник
Офис генпрокурора
Теги
Медики Офис генпрокурора СБУ студенти
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь