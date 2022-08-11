Киевская областная прокуратура сообщила о подозрении четырем участникам организованной группы по факту организации мошеннической схемы сдачи лицензированных экзаменов в медицинском вузе столицы.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

Сообщается, что бывший декан одного из медицинских высших учебных заведений за денежное вознаграждение от $3 тыс. способствовал студентам-медикам в успешной сдаче одного из экзаменов КРОК и получении соответствующего сертификата.

Сейчас смотрят

— Он предлагал знакомым преподавателям и студентам, которые успешно учатся, за денежные средства сдать экзамен КРОК вместо заказчика “услуги”, — говорится в сообщении.

Подозреваемые получали от “клиента” паспорт и подделывали его путем замены фотографии. В дальнейшем, подставной “студент-отличник” сдавал соответствующий экзамен, сертификат о прохождении которого давал основания продолжить обучение в медицинском вузе.

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры участникам группы сообщено о подозрении по фактам мошенничества, покушению на незаконное завладение путем мошенничества документом и подлогу официальных документов (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. ч.3 ст.357, ч.3 ст.28, ч. 1, 3 ст.358 УК Украины).

Досудебное расследование осуществляется следователями ГУ Нацполиции в Киевской области при оперативном сопровождении Департамента защиты национальной государственности СБУ.