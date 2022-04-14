Две новые версии Covid-варианта Омикрон, охватившего мир за последние несколько месяцев, активно циркулируют в штате Нью-Йорк и могут быть причиной роста числа инфекций в регионе. Об этом заявили представители здравоохранения штата.

По словам официальных лиц, пока что новые вирусы не вызывают более серьезных заболеваний, чем предыдущие варианты.

Эти Covid-версии быстро распространяются с преимуществом в росте примерно на 25% по сравнению Омикроном, который сам по себе был более заразным, чем любой предшествующий ему вариант.

Пока неясно, распространяются ли подварианты быстрее из-за большей контагиозности или из-за улучшенной способности обходить иммунную защиту организма.

Скорее всего, один из новых подвариантов имеет мутацию, которая как раз и помогает избежать иммунитета.

— Это просто напоминание о том, что люди должны продолжать принимать меры предосторожности и проходить полную вакцинацию, если они не завершили свой курс, — заявила государственный вирусолог Кирстен Сент-Джордж.

Сообщается, что в марте на новые подварианты, которые обозначили, как BA.2.12 и BA.2.12.1, приходилось более 70% новых случаев в центральной части штата Нью-Йорк, и сейчас эта цифра превысила 90%.

По словам Сент-Джордж, подварианты были обнаружены более чем в 40 других странах и более чем в 30 штатах США.

В последние дни количество новых случаев в США снова начало увеличиваться. Согласно баз данных New York Times, по состоянию на вторник, 12 апреля, в стране в среднем регистрировалось более 31 тыс. новых случаев в день. Это на 8% больше, чем двумя неделями ранее

Отмечается, что количество официально зарегистрированных случаев может быть занижено, поскольку доступ к домашним тестам расширился, а результаты таких тестов часто не сообщаются.

По словам экспертов, пока неясно, насколько серьезными будут последствия появления новых подвариантов Омикрона, который вызвал гораздо больше госпитализаций и смертей в Великобритании, чем в Израиле, то есть в странах, где он появился раньше, чем в США.