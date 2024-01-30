27 эвакуационных автомобилей передали Фонд Елены Зеленской и Министерство здравоохранения от правительства Объединенных Арабских Эмиратов.

Еще 23 новых автомобиля скорой помощи поступили в конце прошлого года.

Почему нужны новые скорые

Первая леди выразила благодарность Посольству Украины в ОАЭ за активное участие и содействие в реализации проекта.

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— По меньшей мере полтысячи скорых уничтожены или похищены врагом. Это не просто материальные потери — это риск не успеть к тем, кто нуждается в помощи. Поэтому это событие особенное. Для нас нет ничего важнее спасения жизней, — сказала Елена Зеленская.

Все полученные автомобили будут распределены в регионы, где больше всего нуждаются в специальных транспортных средствах.

В чем преимущество новых эвакуационных авто

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко подчеркнул важность полученных авто, потому что они оборудованы всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи и оперативной эвакуации пациентов, даже в условиях бездорожья.

— Это фактически скорые типа В, которые способны работать в сверхсложных условиях бездорожья и разрушенной инфраструктуры. Подобные автомобили доказали свою эффективность и целесообразность использования во время работы команд медицины катастроф на деоккупированных и прифронтовых территориях, — сказал руководитель Украинского научно-практического центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Министерства здравоохранения Украины Виталий Кирилюк.

Фонд Елены Зеленской продолжает активно привлекать международных партнеров для поддержки медицинской инфраструктуры Украины, которая остается под прицелом врага.