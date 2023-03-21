66-летняя теннисистка Мартина Навратилова, выигравшая 59 крупных титулов за свою карьеру, охватывающую четыре десятилетия, объявила, что в начале года у нее диагностировали двойной рак — груди и горла.

Об этом она рассказала в эмоциональном интервью Пирсу Моргану в программе TalkTV.

Навратилова подтвердила, что диагноз поставили после того, как врачи обнаружили у нее увеличенный лимфатический узел на шее во время финала WTA в Форт-Уэрте в ноябре 2022 года, а позже анализы подтвердили онкологию.

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Мартина призналась, что из-за смертельно опасной болезни очень боялась не встретить следующее Рождество.

Легендарная теннисистка также рассказала, что диагноз заставил ее отложить планы по усыновлению ребенка вместе со своей женой Юлией Лемиговой и даже составила список дел, которые она хотела бы сделать перед смертью.

— У кого два рака одновременно? Я никогда не была неудачником, но это уже становится смешно… Сдаваться, останавливаться — это просто не в моей ДНК, — заявила Мартина.

По ее словам, после изнурительной комбинации химиотерапии, лучевой терапии и протонной терапии теперь у нее будет больше времени, чем она опасалась.