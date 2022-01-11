Новейшие технологии позволяют сохранить здоровье легко и приятно, без больших физических усилий и истощения диетами. Улучшить уровень кислорода в крови или добавить организму витаминов — программа сама подберет, какие хай-тек-процедуры следует пройти пациенту.

Для начала крио-камеры

Вот вы заходите в первую комнату, в которой температура минус 60 и в ней нужно пробыть 30 секунд. Далее следует перейти в следующее помещение для того, чтобы целую минуту продержаться при температуре минус 110.

Благодаря такой стимуляции организма вырабатывается естественный коллаген, уменьшается количество жира и улучшается метаболизм. Кстати, в экстремальный холод после игр заходит легендарный футболист Криштиану Рональду.

— Человек находится здесь в своеобразной скорлупе. Благодаря холоду улучшается ток крови и уменьшается вероятность простуд. Наши клиенты не болеют и в целом лучше себя чувствуют, — рассказывает директор центра Джон Аттард.

Насыщение кислородом

Следующая стадия — гипербарическая оксигенация, во время которой организм насыщают кислородом под высоким давлением. Раньше этот метод использовали дайверы, которые слишком резко поднимались из глубины. Однако опыты показали — технология подходит и широкой публике.

По словам Джона Аттарда, это очень безопасный метод, при котором исключено использование шприцев. Также в приборе нет баллонов с кислородом, соответственно, отсутствует опасность взрыва.

…и космический велосипед

Далее можно проехаться на велосипеде в специальной камере с освещением, а затем усилить эффект лазерным лучом. Метод напоминает капельницу, но без иглы. Можно использовать разные цвета — красный, зеленый, синий и желтый, в зависимости от желаемого результата.

Можно улучшить насыщение кислородом крови, увеличить количество витамина D, или же достичь эффекта, схожего с приемом антидепрессантов.

А вот космический велосипед. Нижняя часть тела находится в вакууме, ноги крутят педали. Так, за счет усиленного давления, происходит детоксикация организма.

— Мы собираем биоинформацию о наших клиентах, в частности, данные о системе кровообращения, делаем генетические тесты, узнаем, что они едят и когда ложатся спать, — рассказывает коммерческий директор Центра Сара Джейн Маккосланд.

По ее словам, специальная программа создает эффективный личный курс восстановления или лечения. Такую систему используют для американских астронавтов NASA.

Главное, говорят британцы, дешевле делать профилактику, чем потом лечиться за большие деньги.