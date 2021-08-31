Отныне медицинские работники, педагогические коллективы и представители социальных служб Израиля обязаны иметь «зелений паспорт«, свидетельствующий о происхождении антител против Covid-19. Такое решение было принято на заседании комиссии министров по борьбе с Covid-19.

Действие документа распространяется также на сотрудников спортивных залов, ресторанов, кафе, парков и мест развлечений. Если «зелений паспорт» отсутствует, человеку следует иметь при себе отрицательный ПЦР-тест.

Кроме того, в преддверии праздника Рош а-Шана были введены ограничения при посещении Стены Плача. В традиционных мероприятиях смогут участвовать не более 8 тыс. человек, которых разделят на 18 групп. Иметь «зелений паспорт» при этом желательно, а защитную медицинскую маску — обязательно.

Что же касается начала нового учебного года, то согласно распоряжению правительства Израиля 8-12 классы будут учиться очно даже в красных зонах, если не менее 70% учеников будут вакцинированы. Причем вакцинированными с 30 августа считаются только те, кто получил две дозы Covid-вакцины.

Учителя и персонал школ должны два раза в неделю предъявлять отрицательный ПЦР-тест, который можно будет сделать в специальных экспресс-пунктах, развернутых по всей стране.

По данным сайта Worldometer, с начала пандемии в Израиле зарегистрировано более 1 млн случаев Covid-19 и свыше 1 тыс. летальных исходов. Успешно преодолели болезнь 973,7 тыс. израильтян.

Источник: Mako