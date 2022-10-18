Согласно прогнозам ООН, уже к 15 ноября 2022 года население мира достигнет отметки в 8 млрд человек. Глава Фонда ООН в области народонаселения Наталья Канем призывает страны сосредоточиться на помощи женщинам, детям и маргинализированным людям, которые наиболее уязвимы к демографическим изменениям.

Сообщается, что некоторые комментаторы выражают обеспокоенность по поводу влияния растущего числа людей на мир, который уже борется с огромным неравенством, климатическим кризисом, перемещением и миграцией, вызванными военными конфликтами.

По словам Натальи Канем, что если правительства сосредоточатся только на цифрах, они рискуют ввести контроль над рождаемостью, который, как показала история, неэффективен и даже опасен.

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— От кампаний по принудительной стерилизации до ограничений на противозачаточные средства — мы все еще учитываем долгосрочные последствия политики, направленной на обращение вспять или на ускорение роста населения, — сказала она.

Отмечается, что глобальная картина более разнообразна, чем когда-либо прежде. По оценкам ООН, около 60% людей живут в странах с уровнем рождаемости ниже признанного уровня воспроизводства (когда население точно заменяет себя от одного поколения к другому), в среднем 2,1 рождения на каждую женщину.

На другом конце спектра всего восемь стран, включая Нигерию, Эфиопию и Филиппины, по прогнозам, будут обеспечивать половину всего прироста населения к 2050 году. Ожидается, что одна из этих стран, Индия, со следующего года обгонит Китай и станет самой густонаселенной страной мира.