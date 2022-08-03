Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Жертвам сексуального насилия: вы не одни, вам помогут. Жизнь продолжается

3 августа 2022, 19:44
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Жертвам сексуального насилия: вы не одни, вам помогут. Жизнь продолжается
Источник: Depositphotos

Проект Психическое здоровье для Украины / Mental Health for Ukraine (MH4U) в партнерстве с консалтинговым агентством One Health запустили информационную платформу Далі є с целью помочь людям, пережившим сексуальное насилие во время войны, найти всю необходимую информацию в одном месте.

Здесь вы узнаете, как и где можно получить медицинскую, психологическую и юридическую помощь, как зафиксировать сексуальное преступление, что делать, когда вы стали свидетелем такого преступления.

Сексуальное насилие используется российскими агрессорами как оружие против мирного населения Украины. За время полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 от этого пострадали сотни женщин, мужчин и детей.

Сейчас смотрят
Читайте также:
женщинаСексуальное насилие – преступление против человечности: международное законодательство и украинские организации

Но свет победит тьму. Помните, что вы не сами и продолжение следует.

Источник: MH4U

Теги
Насильство
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь