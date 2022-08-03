Проект Психическое здоровье для Украины / Mental Health for Ukraine (MH4U) в партнерстве с консалтинговым агентством One Health запустили информационную платформу Далі є с целью помочь людям, пережившим сексуальное насилие во время войны, найти всю необходимую информацию в одном месте.

Здесь вы узнаете, как и где можно получить медицинскую, психологическую и юридическую помощь, как зафиксировать сексуальное преступление, что делать, когда вы стали свидетелем такого преступления.

Сексуальное насилие используется российскими агрессорами как оружие против мирного населения Украины. За время полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 от этого пострадали сотни женщин, мужчин и детей.

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Но свет победит тьму. Помните, что вы не сами и продолжение следует.

Источник: MH4U