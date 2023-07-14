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Женщина не чувствует боли: изучение феномена Джо Кэмерон как толчок для создания новых лекарств

14 июля 2023, 17:36
Валентина Андрейко журналіст
генетика
Источник: Pixabay

Новое исследование ученых Университетского колледжа Лондона (UCL) раскрыло биологию уникальной генетической мутации, в результате которой ее носитель не чувствует боли, не испытывает страха и отличается быстрым заживлением ран.

Имя Джо Кэмерон, жительницы Шотландии, стало известно в 2013 году, когда женщина впервые обратилась к специалистам по генетике боли.  Джо направил к генетикам ее врач, когда заметил, что пациентка не испытывает боли после серьезных операций на бедре и руке.

После шести лет поисков генетики Университетского колледжа Лондона определили новый ген, названный  FAAH-OUT, который содержал редкую генетическую мутацию. В сочетании с другой, более распространенной, мутацией он стал причиной уникальных характеристик Джо.

Выводы, полученные в результате этих открытий, потенциально могут проложить путь к созданию новых революционных лекарственных препаратов для заживления ран, лечения депрессии и многого другого.

— Точно понимая, что происходит на молекулярном уровне, мы можем начать понимать задействованную биологию, и это открывает возможности для открытия лекарств, которые однажды смогут помочь многим пациентам, — сказал профессор Джеймс Кокс.

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Источник: SciTechDaily

Теги
генетика Дослідження вчених Шотландия
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