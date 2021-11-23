Сегодня, 23 ноября 2021 года, открылся центр вакцинации в главной мечети Украины Ар-Рахма на Татарке в Киеве. Мечеть находится на ул. Лукьяновская, 46.
Утром верующие уже пришли на вакцинацию. Женщины еще сомневаются делать ли прививки, но говорят, что в мечети им будет спокойнее.
Центр будет работать семь дней в неделю с 9 до 16 часов.
Вакцинируют от Covid-19 всех желающих от 18 лет, а также подростков от 12 лет при наличии у них справки обо всех прививках согласно календарю профилактических прививок.
Прививки в мечети могут получить не только мусульмане, но и люди других вероисповеданий, легально живущие в Украине иностранцы.
Женщинам рекомендуют надевать платочки. Других ограничений нет.
Применяются все 4 вакцины, которые имеются в Украине. Прививки делают в конференц-зале.
Можно записаться на определенное время, а можно приходить без записи.
Источник: Ольга Чайко