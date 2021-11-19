В Мелитополе, что в Запорожской области, по состоянию на 18 ноября не обнаружили ни одного случая инфицирования коронавирусом. Соответствующий показатель держится уже вторые сутки подряд.

Об этом сообщили в Мелитопольском городском совете. Всего по состоянию на 19 ноября в городе зафиксировали 13 342 случая коронавируса. Среди них — 547 детей.

В инфекционном госпитале лечатся 131 пациент из Мелитополя и прилегающих районов. Из них — 104 человека с подтвержденным диагнозом Covid-19, а еще 27 с подозрением на коронавирус.

В то же время на амбулаторном лечении под наблюдением семейного врача находятся 1 288 больных, из них 15 детей.

В Минздраве уже заявляют о том, что Украина прошла пик заболеваемости коронавирусом. Но из-за ситуации в Европе возможна повторная вспышка Covid-19.

По состоянию на 19 ноября в стране зафиксировали 20 050 новых случаев коронавируса. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 943), Запорожской (1 187) и Донецкой (1 057) областях. Подробную статистику коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Мелитопольский городской совет