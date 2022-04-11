В минувшее воскресенье в Шанхае было зафиксировано 25 173 новых случая заражения Covid-19. Эта самая серьезная вспышка с момента возникновения болезни в 2019 году в Ухане повлекла за собой чрезвычайные меры, которые предпринимает власть Китая, чтобы укротить разбушевавшейся вирус.

Уже почти две недели жители Шанхая с населением в 26 млн человек вынужденно сидят по домам без права выйти на улицу даже за продуктами или товарами первой необходимости. Согласно жестким правилам, которые установили власти города, покидать жилища разрешено только медикам, волонтерам, курьерам и тем, у кого на это есть специальный пропуск.

Народ доведен до того, что из окон уже слышатся крики страждущих, которые просят еды и воды. Того количества продуктов, которое доставляют волонтеры и курьеры, людям явно недостаточно: хватает только на один прием в день.

В особо сложно положении оказались пожилые китайцы. По причине отсутствия у них смартфонов, они не могут заказать себе даже положенный минимум на пропитание.

Сообщается, что над городом беспрестанно летают беспилотники, которые неусыпно контролируют соблюдение требований социальной блокировки города и одновременно транслируют запись с просьбой не орать и не петь из окон.

Службы доставки перегружены, курьеров не хватает. Не справляются с ситуацией продуктовые магазины и государственные распределительные группы. Цены взвинтили, что сделало полноценное пропитание людей еще более проблематичным.

Отмечается, что изоляция разрешена только в специальных учреждениях, в которые Шанхай превращает школы, новостройки и крупные выставочные залы. Самый большой изоляционный центр способен вместить 50 тыс. человек. Уже создано более 60 таких объектов.

Здесь люди вынуждены жить бок о бок с тысячами незнакомцев, без стен и душевых, с грязными общими туалетами, без одеял и горячей воды, с потолочным освещением в любое время суток. И дерутся за еду.

Заболевших изолируют от здоровых и друг от друга. Даже совсем маленьких детей с положительным результатом теста забирают у родителей.

Закрытие Шанхая, одного из экономических центров Китая, также вызывает опасения по поводу воздействия на экономику, в том числе мировую. На продукцию города приходится 4% ВВП Китая. Здесь находится крупнейший в мире порт, через который проходит около 20% экспорта Китая за границу. Двухнедельный карантин обойдется китайской экономике почти в $30 млрд.

Напомним, что Китай придерживается своего нулевого подхода к Covid-19, не приемля при этом практики многих стран мира, которые пытаются как-то ужиться с вероломным вирусом.

Власти уверены, что ослабление ограничений станет катастрофическим, учитывая опасность, которую вариант Омикрон представляет для людей с хроническими заболеваниями, пожилых и невакцинированных граждан.