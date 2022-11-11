Социальное напряжение из-за жестких Covid-блокировок практически во всех районах Китая достигает высоких градусов возмущения и протестов населения.

Сообщается, что власти Пекина закрыли городские парки и ввели другие ограничения на том основании, что в стране было зарегистрировано 10 729 новых случаев Covid-19, почти все из которых дали положительный результат, но не проявляли симптомов.

Отмечается, что поскольку основная часть из 21 млн жителей Пекина проходит почти ежедневное тестирование, в огромном городе было зарегистрировано еще 118 новых случаев заболевания.

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В итоге многие школы перешли на онлайн-занятия, больницы ограничили оказание услуг, некоторые магазины и рестораны закрыты, а их сотрудники отправлены на карантин. На видеороликах в социальных сетях видно, как люди в некоторых районах протестуют или дерутся с полицией и медицинскими работниками.

Правительство заявило, что сокращает время, в течение которого прибывающие в страну туристы должны пройти карантин, но пока не ясно, когда и где правила вступят в силу и к кому они будут применяться. Посольство США на этой неделе вновь рекомендовало гражданам избегать поездок в Китай без крайней необходимости.

Многочисленные селения на окраинах столицы, в которых проживают рабочие, чей труд обеспечивает работу города, были закрыты. Многие живут в общежитиях, которых, по словам водителей такси, они избегают, чтобы не попасть в карантин.

Жесткие блокировки должны были закончиться еще в минувшее воскресенье, но власти неоднократно продлевали такие ограничения без объяснения причин.

Китайские лидеры пообещали в четверг, 10 ноября, отреагировать на общественное разочарование по поводу его жесткой стратегии нулевого Covid-19, в результате которой миллионы людей оказались в своих домах и которая серьезно подорвала экономику всей страны.