Украина — в желтой карантинной зоне. Количество больных Covid-19 растет в геометрической прогрессии.

Волынь — в шаге от красной зоны. В госпиталь для больных Covid-19 областной больницы привозят самых тяжелых пациентов. Заведение заполнено уже наполовину. А в реанимации нет свободных мест. Здесь лежат пациенты в критическом состоянии. Медики отмечают, что почти все они не привиты от коронавируса.

— Почти все пациенты страдают от сильного насморка, которого ранее в симптоматике Covid-19 не было, — сообщила медицинский директор госпиталя Волынской областной клинической больницы Наталья Скальская. — Такими темпами мы до 1 октября будем уже в красной зоне.

На Харьковщине медицинские учреждения первой волны уже заполнены наполовину. Среди госпитализированных лишь 4% привитых. Как говорят медики, течение болезни у них легче. Но сейчас среди больных становится все больше детей.

— Детская больница заполнена на 43%, — сообщил директор департамента здравоохранения Харьковской ОГА Максим Хаустов. — У 99% больных детей диагностирован штамм Дельта.

По данным областной администрации, в связи с введением желтой зоны в регионе смогут работать 77% детсадов и 88% школ.

В учебных заведениях Львова, где уровень вакцинации меньше 80%, позволят проводить учебный процесс, если учителя будут показывать на входе отрицательный тест на Covid-19, который действует 72 часа.

— В 12 школах, где самый низкий процент иммунизации, который сегодня составляет в среднем 52-53%, будут открыты центры вакцинации, — сообщил Андрей Москаленко, первый заместитель городского головы Львова. — Это должно стимулировать работников образования вакцинироваться.

В области 85% школ переходят на дистанционное обучение, так как не имеют необходимого уровня вакцинации 80%. Лишь 14% школ, где уровень иммунизации педколлектива соответствует требованиям, будут работать в обычном режиме. Это города Моршин и Трускавец.

А во Львове кафе и рестораны, где вакцинировано большинство персонала, получат специальные наклейки с надписью: Здесь безопасно.

В спешке прививаются работники одесских кафе и ресторанов. Иначе их не допустят к работе.

Как сообщает директор одного из одесских ресторанов Александр Подлеснов, в их заведении вакцинировано около 80% работников, остальные 20% планируют прививаться. Также все придерживаются масочного режима, на каждом столике — антисептик.

— Мы вынуждены пускать только посетителей, имеющих QR-код в Дії или Covid-сертификат, — отметил директор ресторана.

В желтой карантинной зоне в кафе и ресторанах за одним столиком не может сидеть более четырех человек. Запрещены массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. м.

В кинотеатрах и театрах можно заполнять не более 50% мест, а в спортзалах ограничение — один человек на 10 кв. м.

Впрочем, этих ограничений можно избежать, если минимум 80% персонала и посетителей заведений имеют хотя бы одну прививку или свежий отрицательный ПЦР-тест.

В Киеве постоянные пункты прививок разместят в учебных заведениях, будут организованы и выездные мобильные прививочные сессии. На вакцинацию станут приглашать не только педагогов, но и их родственников, и родственников тех, кто посещает учебные заведения.