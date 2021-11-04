По данным Министерства цифровой политики Украины, по состоянию на 15.00 3 ноября, в мобильном приложении Дія было сгенерировано 5 442 885 сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции. Это общий показатель, учитывающий прививки одной или двумя дозами вакцины.

Переход большинства регионов Украины в красную зону с ее жесткими карантинными ограничениями, призванными замедлить распространение коронавирусной инфекции, заставил украинцев буквально штурмовать пункты вакцинации.

Люди стремятся поскорее заполучить заветные Covid-сертификаты, чтобы иметь возможность пользоваться услугами общественного транспорта, посещать спортивные залы, кафе, торгово-развлекательные центры. Для многих наличие документа, подтверждающего вакцинацию, напрямую связано с вопросом сохранения рабочего места.

К сожалению, далеко не у всех с первого, а иногда со второго и третьего раза получается подтянуть данные о прививке в Дію.

— Чтобы получить соответствующую помощь и консультацию, люди активно обращаются на горячую линию Минздрава, в нашу службу поддержки: в соцсети, мессенджеры, пресс-службу. Стараемся помочь всем, — рассказали в Минцифре.

Там подтвердили, что вчера, 3 ноября, из-за высокой нагрузки в мобильном приложении Дія действительно произошел сбой: пользователи не могли подтянуть сертификаты и авторизоваться в программе.

На сегодня технические проблемы ликвидированы, и система работает в полноценном режиме.