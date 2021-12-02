В США ученые создали жевательную резинку со специальными частицами, которые способны обезвреживать коронавирус прямо во рту.

После попадания в организм человека вирус начинает активно размножаться в слюне. Исследователи Университета Пенсильвании в Филадельфии решили создать средство, которое могло бы бороться с ним на этом этапе.

Как известно, что коронавирус прикрепляется к белку ACE2. Ученые разработали жвачку с высоким содержанием этого белка. Их идея состоит в том, чтобы обманывать вирус, чтобы он крепился к белковым молекулам в жевательной резинке, а не к настоящим клеткам.

Согласно выводам, 5 мг белка в жевательной резинке достаточно, чтобы существенно снизить проникновение вируса в клетки. При этом 50 мг снижали его активность на 95%.

Жвачку испытали только в лабораторных условиях, там она показала неплохие результаты.

Эксперименты с участием людей пока не проводились. Необходимо пройти этот этап, чтобы говорить об эффективности этой разработки и способности применять ее в жизни.

При этом пока неизвестно, как она в целом будет влиять на самочувствие и состояние здоровья людей.

Сейчас в мире ученые активно работают над вакцинами, лекарствами, защитными масками и другими средствами, которые позволят эффективно бороться с пандемией коронавируса.

Источник: Molecular Therapy