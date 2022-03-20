Владимира Жириновского — лидера ЛДПР — снова ввели в медикаментозную кому. По словам источников, за последние сутки состояние 75-летнего политика ухудшилось, и его подключили к аппарату ИВЛ.

О том, что Жириновский в критическом состоянии сообщает и телеграм-канал 112. По его информации, у Жириновского диагностированы полный отек легких и септический шок. В настоящее время врачи борются за жизнь лидера ЛДПР.

В партии не подтверждают ухудшение здоровья Жириновского и отрицают все, что узнали журналисты. Руководитель пресс-службы фракции ЛДПР Александр Дюпин, утверждает, что состояние Владимира Жириновского в худшую сторону не изменялось. Он продолжает лечение и реабилитацию, все идет по плану.

Источник: PTVI