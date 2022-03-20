Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Новости

Жириновский, который призывал бомбить Украину, на грани смерти

20 марта 2022, 16:08
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
жириновский
Источник: Depositphotos

Владимира Жириновского — лидера ЛДПР —  снова ввели в медикаментозную кому. По словам источников,  за последние сутки состояние 75-летнего политика ухудшилось, и его подключили к аппарату ИВЛ.

О том, что Жириновский в критическом состоянии сообщает и телеграм-канал 112. По его информации, у Жириновского диагностированы полный отек легких и септический шок. В настоящее время врачи борются за жизнь лидера ЛДПР.

Читайте также:
катанняМать находится в коме: в Харькове женщина с сыном вылетели из тюбинга во время катания

В партии не подтверждают ухудшение здоровья Жириновского и отрицают все, что узнали журналисты. Руководитель пресс-службы фракции ЛДПР Александр Дюпин, утверждает, что состояние Владимира Жириновского в худшую сторону не изменялось. Он продолжает лечение и реабилитацию, все идет по плану.

Источник: PTVI

Теги
лікування
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь