Белла Андреу, 24-летняя американская медсестра страдает редким заболеванием, которое называется синдромом Спящей красавицы.

Женщина иногда не может проснуться более 20 часов в сутки. Причем сам сон похож на бред.

Поэтому девушка просто боится ложиться спать, поскольку знает, что может проспать все самые главные события в своей жизни.

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Она постоянно живет в страхе.

Впервые у Беллы произошел эпизод болезненного длительного сна в 2016 году, когда она напилась на выпускной вечеринке.

После этого девушка погрузилась в 10-дневный период тумана в голове и дремоты. Сначала она подумала, что это просто похмелье.

Затем у нее были приступы сна каждые четыре недели и длились от семи до 10 дней.

Белла говорит, что название синдром Спящей красавицы не отражает того, насколько это ужасное состояние, оно делает ее похожей на призрака.

— Я очень независимый человек, веселый и общительный, но когда меня настигает приступ сна, я становлюсь полной противоположностью, — говорит медсестра.

Долгое время врачи считали, что это поведенческое нарушение, а Белла симулирует свою болезнь просто ради внимания.

Потом предположили, что такое состояние может быть реакцией на противозачаточные таблетки или алкоголь. Подозревали эпилепсию и опухоль мозга.

Месяцы сканирования и анализов, наконец, привели к диагнозу синдром Спящей красавицы, поставленному неврологом из Ньюкасла.

— Во время приступов сна она как призрак. Не понимает, что происходит. Ее глаза открыты, но она смотрит сквозь тебя, — говорит подруга Беллы.

Теперь Белла Андреу знает, что ее болезненное состояние действительно может быть спровоцировано алкоголем, стрессом и ее гормональными таблетками. И старается, по возможности, исключить эти триггеры.