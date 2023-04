Жительница Великобритании Динки Флауэрс накануне празднования своего 102-го дня рождения раскрыла секреты долгой и счастливой жизни. Свое долголетие она объяснила солнечным светом и ежедневными танцами.

I’m nearly 102 years old — these are my secrets to having a long life https://t.co/gMzPPuX5aC via @MailOnline

— Ганна І. (@anni4ka2022) April 12, 2023