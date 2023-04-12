Жительница Великобритании Динки Флауэрс накануне празднования своего 102-го дня рождения раскрыла секреты долгой и счастливой жизни. Свое долголетие она объяснила солнечным светом и ежедневными танцами.

I’m nearly 102 years old — these are my secrets to having a long life https://t.co/gMzPPuX5aC via @MailOnline — Ганна І. (@anni4ka2022) April 12, 2023

— Я рекомендую танцевать и двигаться, чтобы оставаться в форме и быть здоровым, не сидеть весь день. Танцы поддерживают во мне жизнь, а пребывание на солнце делает меня счастливой, — призналась британка.

Бывшая профессиональная танцовщица, родившаяся в 1921 году, Динки до сих пор преподает ученикам в собственной танцевальной школе.

Мисс Флауэрс впервые начала танцевать в 1924 году, когда ей было всего три года. Она выступала для принца Филиппа на ледовом гала-концерте в 1952 году, за что получила королевское благодарственное письмо.

Динки также путешествовала по миру, чтобы продемонстрировать свое мастерство, в том числе в Багдаде, где танцевала перед иракской королевской семьей .

Своему мастерству она обучалась в лондонской Академии театрального искусства Italia Conti.

В преддверии своего 100-летия в 2021 году Флауэрс провела три 45-минутных занятия по поддержанию формы и три 20-минутных прогулки в неделю, чтобы собрать деньги для благотворительной организации NHS.

Динки была замужем за Джорджем Флауэрсом, управлявшим знаменитым баром Raymond Revuebar в Лондоне. Он умер в 2005 году. У пары родилась дочь Сара и четверо внуков.