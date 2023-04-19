Сейчас мужественным двойняшкам Яне и Ярику Степаненко, которые получили тяжелые ранения во время вражеского обстрела железнодорожного вокзала Краматорска и чудом остались живы, — исполняется 12 лет.

Вместе с мамой Натальей они празднуют свой день рождения в США. Празднуют не просто с надеждой на лучшее, а с уверенностью, что впереди у них — хорошая жизнь.

Потому что реабилитация проходит по плану, мама и Яна успешно осваивают протезы.

История семьи Степаненко всколыхнула не только Украину, но и весь мир.

В тот страшный день, 8 апреля 2022 года, железнодорожный вокзал Краматорска, где сотни людей ожидали эвакуации, был обстрелян вражеской артиллерией.

Прямо на перроне погиб 61 человек, 121 получил тяжелые ранения. Мама близнецов Наталья Степаненко потеряла левую ногу, а ее дочь Яна — обе ножки.

Через всю Украину раненых доставили во Львов в больницу Святого Николая. Львовские врачи не сомневались ни минуты, что выходят и маму, и ее дочь. Просто профессионально делали свое дело и ежеминутно пытались вселить надежду и уверенность своим пациентам.

Не давали отчаянию даже шанса.

Прошел самый сложный год в жизни Степаненко. И мама, и дочь уже достаточно хорошо освоили протезы. Ходят! Американские врачи восхищаются несокрушимой волей украинцев.

Кстати, здесь, в Сан-Диего именинникам подготовили сюрприз: защитник Мариуполя, боец полка Азов Владислав Жаворонок, который был в плену и тоже потерял ногу, прилетел поздравить Яну и Ярика.

Конечно, с подарками и гостинцами.

Львовские врачи тоже передали поздравления своим пациентам. И у себя, в больнице Святого Николая, продолжают работать над проектом Unbroken Ukraine, чтобы наша собственная, украинская, система протезирования смогла возвращать к полноценной жизни украинцев, получивших травмы и тяжелые ранения.

Источник и фото: 1 ТМО Львова