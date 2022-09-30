На этой неделе, в один день, на Закарпатье произошло сразу два случая критических кровотечений из-за ранения циркулярной пилой.

В обоих ситуациях медики экстренной помощи действовали быстро и профессионально: приехали за несколько минут, остановили кровотечения с помощью турникетов и доставили пациентов в медучреждения.

Информация об этом размещена на странице 103 Закарпатье в Facebook.

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— Первый вызов в центральную оперативную диспетчерскую поступил из Берегово в 10:43. 30-летний мужчина работал по хозяйству и глубоко порезал предплечье пилой-болгаркой, — пишут медики.

По их словам, уже через четыре минуты бригада скорой останавливала кровотечение и оказывала медицинскую помощь пациенту. Через 10 минут с момента вызова пострадавший был доставлен в Береговскую больницу им. Б.Линнера.

— Второй такой же случай произошел через два часа в селе Фанчиково на Виноградовщине. На линию 103 в 12:40 поступило сообщение: 60-летний мужчина разрезал аж до кости (!) левое предплечье и истекает кровью, — рассказывают медики.

И отмечают, что их коллеги примчались к пациенту за считанные минуты, остановили кровотечение, оказали всю необходимую экстренную помощь и транспортировали в приемное отделение Виноградовской ЦРБ.

В связи со случившимся, медики обращают особое внимание домашних умельцев на то, что угловая шлифовальная машинка типа болгарки опасна при разрезании древесины.

Высокая скорость и мощность этого инструмента не предусматривает его использования с дисковой пилой — это чрезвычайно травмоопасно!

Отмечается, что каждый год только в Закарпатской области травмируются десятки людей именно из-за того, что пренебрегают правилами безопасности и используют инструменты не по их назначению.

Источник: 103 Закарпатье