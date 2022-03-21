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Жил полгода с канцелярской кнопкой в легких – врачи спасли мальчика

21 марта 2022, 08:29
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Жил полгода с канцелярской кнопкой в легких – врачи спасли мальчика

Даже во время войны украинские врачи продолжают проводить сверхсложные операции и спасать людям жизни. В частности, специалисты прооперировали шестилетнего мальчика, который полгода жил с канцелярской кнопкой в ​​легких.

Ребенок случайно вдохнул предмет еще в июне 2021 года. У него был кашель, с такой жалобой родители обратились в одну из местных больниц Полтавской области.

Долгое время врачи не могли установить правильный диагноз. Сделали это только тогда, когда посторонний предмет уже нельзя было достать эндоскопическим способом. Поэтому семью направили в Охматдет.

Кнопка находилась в теле ребенка очень долго, она даже обросла рубцовой тканью и зафиксировалась. Поэтому хирургическое вмешательство было единственным возможным способом помочь ребенку.

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Мальчик мог потерять легкое, ведь инородное тело мешало нормальной работе дыхательных органов.

Операция прошла удачно. Легкое удалось сохранить. Сейчас маленький пациент выздоравливает.

Источник: НДСБ Охматдет

Фото: НДСБ Охматдет

Теги
Операция , Охматдит
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