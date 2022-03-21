Даже во время войны украинские врачи продолжают проводить сверхсложные операции и спасать людям жизни. В частности, специалисты прооперировали шестилетнего мальчика, который полгода жил с канцелярской кнопкой в ​​легких.

Ребенок случайно вдохнул предмет еще в июне 2021 года. У него был кашель, с такой жалобой родители обратились в одну из местных больниц Полтавской области.

Долгое время врачи не могли установить правильный диагноз. Сделали это только тогда, когда посторонний предмет уже нельзя было достать эндоскопическим способом. Поэтому семью направили в Охматдет.

Кнопка находилась в теле ребенка очень долго, она даже обросла рубцовой тканью и зафиксировалась. Поэтому хирургическое вмешательство было единственным возможным способом помочь ребенку.

Мальчик мог потерять легкое, ведь инородное тело мешало нормальной работе дыхательных органов.

Операция прошла удачно. Легкое удалось сохранить. Сейчас маленький пациент выздоравливает.

Источник: НДСБ Охматдет

Фото: НДСБ Охматдет