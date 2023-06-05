Нейрохирурги больницы Святого Николая Первого медобъединения Львова удалили 15-летней Розе из Черновцов жировую опухоль из спинного мозга. Из-за нее ребенок страдал болью в спине, слабостью в ногах и недержанием мочи.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

— С детства девочка болела хроническим циститом и часто находилась в больницах. Два года назад во время УЗИ специалисты заметили, что у нее выводится не вся моча – есть остатки, — пишут медики.

А несколько месяцев назад, по их словам, у Розы раздулся и сильно заболел живот. Оказалось, что ее мочевой пузырь переполнен – в нем было больше литра жидкости. Ребенка госпитализировали в черновицкую больницу.

При обследовании врачи обнаружили врожденный порок развития – спинальную липому. Это доброкачественное образование из клеток жировой ткани. Оно легко двигается и обычно безболезненно.

У детей спинальная липома встречается довольно редко: только у одного на 7-8 тыс. новорожденных

Роза тоже имела липому от рождения. Образование росло вместе с ней, расположилось в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, приросло к спинному мозгу и повлекло его натяжение. Из-за этого ребенок перестал чувствовать позывы в туалет.

С диагнозом спинальная липома Розу доставили в больницу Святого Николая. Поскольку состояние девочки ухудшалось, нейрохирурги решили немедленно оперировать.

Во время вмешательства врачи удалили жировую ткань, которая вызывала натяжение спинного мозга и пережимала важные нервные элементы. Результат был мгновенным: уже на следующий день после операции девочка снова стала нуждаться в мочеиспускании.

Сейчас Роза чувствует себя хорошо. Боль исчезла, ноги окрепли. Теперь она будет приходить к врачам только раз в год – на контрольную МРТ и осмотр.

Источник: Первое медобъединение Львова