В Днепропетровской областной клинической больнице имени И.И. Мечникова была проведена сложнейшая операция по спасению жизни 79-летнего пациента по поводу расслоения аневризмы брюшного отдела аорты. Длина пораженного участка сосуда составила 12 см.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный врач клиники Сергей Рыженко.

— Больной в тяжелом состоянии поступил в реанимацию Мечникова 24 сентября с диагнозом расслаивающая аневризма брюшного отдела аорты. Большой ком крови, как футбольный мяч, выпирал из живота, — написал Сергей Рыженко.

По его словам, пациент, которого зовут Борис Георгиевич, жил в Авдеевке Донецкой области, когда началась война. Спасаясь от обстрелов, вместе с женой уехал в Новоселовку, в село, где родился.

— Они чувствовали себя старыми и брошенными, и уже сами для себя выбирали время своей смерти, — рассказывает о пациенте главврач.

Когда почувствовал боль и стал терять сознание, Борис Георгиевич обратился за помощью в близлежащую Мирноградскую больницу. Потому была сложная транспортировка за сотни километров в Днепр.

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Сосудистые хирурги больницы Мечникова Олег Сергеев, Сергей Ольховик, Яхийа Альбайюк, Руслан Чайка, Дмитрий Кисилевский и анестезиолог Екатерина Воронкова в течение трех часов сделали все возможное, чтобы спасти жизнь пациента. Ему перелили больше трех литров крови.

Сейчас Борис Георгиевич чувствует себя хорошо, к нему уже приехала его жена.

— Воркуют и ждут приезда детей, — с улыбкой пишет Сергей Рыженко.

В настоящее время спасенный пациент готовится к переводу из реанимации в обычное отделение.

Источник: Сергей Рыженко