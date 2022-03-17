Защищая Украину, военные продолжают получать тяжелые ранения, некоторые из них — практически несовместимы с жизнью, однако врачи борются до последнего даже за самых тяжелых пациентов.

Одни из них — 21-летний Артур, он получил ранение головы на Донбассе.

— Пуля прошла через ухо, пробив череп, дошла до височной кости, сделала рикошет и остановилась в теле головного мозга. Кома ІІІ. Ранение крайне тяжелое, если не смертельное, — рассказывает генеральный директор Днепропетровской областной клинической больница им. И.И.Мечникова Сергей Рыженко.

Несмотря на тяжелое состояние, бойца доставили с границы Донецкой области в больницу Мечникова.

— Артур молод, еще недавно готов был к подвигу. Его сильное, мускулистое тело каждой клеточкой борется за жизнь. Врачи-нейрохирурги убрали гематому головного мозга и сделали декомпрессию, удалили отломки черепа, до последнего рискуя, чтобы Артур не “дал остановку”. Пока все удалось, — продолжает он.

Сейчас украинский защитник уже открыл глаза.

— Живи, боец, живи, — повторяет заведующий нейрореанимацией Мечникова Вячеслав Гришин.

Сейчас парня всеми силами стараются вернуть в нормальное состояние, понимая, что инвалидности не избежать даже при лучшем исходе. Однако это еще одна спасенная жизнь на фоне жуткой картины уничтожения украинского народа Россией.

Источник: Сергей Рыженко

Фото: Сергей Рыженко