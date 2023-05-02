Вчера вечером, 1 мая, на новой детской площадке в парке Ивана Франко Львова произошел несчастный случай с 5-летним мальчиком: он упал с лестницы, с высоты около 1,5 м, получив перелом бедра.

Как рассказали во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, вызов с места происшествия в скорую поступил около 20:22. Ребенка госпитализировали в больницу Святого Николая Первого медобъединения Львова.

По словам заведующей отделением травматологии больницы Галины Гачкевич, ребенка сразу же прооперировали, установили титановые конструкции и уже завтра планируют выписывать домой.

В пресс-службе Львовского горсовета рассказали, что детскую площадку по мотивам произведения Лис Микита в парке Ивана Франко открыли для пользования в конце апреля, хотя официальное открытие запланировано в начале мая.

Некоторые родители указывали на нетипичную высоту конструкций площадки. Но, как заверили в мэрии, проект прошел экспертизу на безопасность.

Стало известно, что все конструкции площадки изготовлены из дерева, их создал немецкий производитель. Стоимость площадки составила 2,3 млн грн. Работу профинансировал частный предприниматель, так что бюджету города это ничего не стоило.