В одном из медицинских учреждений Одессы сотрудниками Службы безопасности Украины разоблачена группа медиков, которые во время разгара ажиотажа вокруг Covid-сертификатов решили немного подзаработать на изготовлении фальшивых документов о вакцинации.

Об этом говорится в сообщении, которое было размещено сегодня, 11 ноября, на официальном сайте СБУ.

Сообщается, что роли в этом преступном бизнесе были четко распределены. Один из членов группы искал заказчиков, которым был нужен Covid-сертификат, но они не желали прививаться. Медицинская сестра оформляла необходимые документы на клиента. Врач вносил ложные данные в информационную систему Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

— За последние шесть месяцев минимум 100 человек ежемесячно получали фейковый Covid-сертификат, который подтягивался к приложению Дія. Услуга стоила 1-2 тыс. грн, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что ложные свидетельства о вакцинации будут аннулированы. Уже открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 354 (подкуп работника предприятия, учреждения или организации) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

В сообщении СБУ также разъясняется, что подделка и сбыт фальшивых Covid-сертификат и ПЦР-тестов карается штрафом до 17 тыс. грн, арестом до 6 месяцев или лишением свободы до двух лет.

За использование же заведомо ложного документа Уголовный кодекс Украины предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.