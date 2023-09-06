ЭВ Польше уменьшается количество случаев болезни легионеров. За период с июля зафиксировано 166 случаев инфекции, из них 19 смертельных. Это стало возможным благодаря проведенной дезинфекции системы водоснабжения хлором.

Во вторник, заболел лишь один человек в Жешуве, данные свидетельствуют о тенденции к уменьшению распространения болезни.

Легионеллез распространяется через бактерии, которые размножаются в теплой воде и передаются через вдыхание капель. В легкой форме болезнь напоминает грипп, а тяжелая форма может вызвать пневмонию и требует лечения антибиотиками. Стоит заметить, что лица, умершие от легионеллеза в Польше, были пожилого возраста и имели тяжелые сопутствующие заболевания.

Из-за географического положения города у границы с Украиной, российская пропаганда пыталась обвинить украинских беженцев в распространении инфекции. Уполномоченный правительства по вопросам безопасности информационного пространства Польши, Станислав Жарин, заявил, что это попытка разжечь конфликт между поляками и украинцами, а также посеять панику в городах Польши.

— Такая дезинформация — это стандартный метод воздействия России, которая пытается разжигать недоверие между нашими народами и создавать вражду, а также пытается показать Польшу в негативном свете, — подчеркнул Жарин.

Источник: ukrayina.pl.