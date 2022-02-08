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Смог ходить и стать отцом. Парализованный мужчина восстановился благодаря импланту

8 февраля 2022, 09:51
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
инвалидное кресло
Источник: Depositphotos

Парализованный мужчина с полностью поврежденным спинным мозгом снова смог ходить и даже стать отцом. Чудо случилось благодаря имплантату, разработанному швейцарскими исследователями.

Об уникальном случае рассказывается в материале, опубликованном в журнале Nature Medicine.

Мишель Роккати пять лет назад попал в аварию на мотоцикле, из-за чего повредил спинной мозг и совсем не чувствовал ног.

Однако швейцарские специалисты разработали электрический имплантат, который затем хирургическим путем прикрепили к позвоночнику пациента. Он посылает сигналы от спинного мозга к ногам мужчины, из-за чего он теперь снова может ходить. Но это возможно только тогда, когда он включен.

Но не только технологии, но и настойчивость мужчины помогли ему восстановиться. До несчастного случая он активно занимался спортом, а после него не прекращал реабилитацию.

— Я встаю, хожу, куда хочу, могу спускаться по лестнице — это почти обычная жизнь, — поделился опытом мужчина.

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Он также смог стать отцом.

Такой имплант получили еще девять человек и снова начали ходить. Однако они делают это не в повседневной жизни, а для того, чтобы практиковать ходьбу, тренировать мышцы.

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В настоящее время разработка еще требует дополнительного изучения и усовершенствования.

Источник
BBC Украина
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