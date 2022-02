Парализованный мужчина с полностью поврежденным спинным мозгом снова смог ходить и даже стать отцом. Чудо случилось благодаря имплантату, разработанному швейцарскими исследователями.

Об уникальном случае рассказывается в материале, опубликованном в журнале Nature Medicine.

Мишель Роккати пять лет назад попал в аварию на мотоцикле, из-за чего повредил спинной мозг и совсем не чувствовал ног.

Однако швейцарские специалисты разработали электрический имплантат, который затем хирургическим путем прикрепили к позвоночнику пациента. Он посылает сигналы от спинного мозга к ногам мужчины, из-за чего он теперь снова может ходить. Но это возможно только тогда, когда он включен.

Но не только технологии, но и настойчивость мужчины помогли ему восстановиться. До несчастного случая он активно занимался спортом, а после него не прекращал реабилитацию.

Он также смог стать отцом.

Dormant neurons in people with complete spinal cord injuries can be reactivated using an implanted spinal stimulation technology. Changes to function were observed immediately after the surgery.@_NeuroRestore @onwdempowered @gcourtine @Jocelyne_Bloch https://t.co/3AM5cUFFRB

— Spinal Research (@SpinalResearch) February 7, 2022