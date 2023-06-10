Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости здоровья

Меняет течение болезни Альцгеймера: в США, несмотря на побочные эффекты, новое лекарство таки зарегистрировали

10 июня 2023, 18:35
Валентина Андрейко журналіст
пробірка з ліками
Источник: Pixabay

Управление по продовольствию и медикаментам США подтвердило одобрение препарата Лекемби компании Eisai-Biogen для лечения болезни Альцгеймера.

Использование препарата связывали с серьезными побочными эффектами, такими как отек мозга и кровотечения или микрогеморрагии.

Однако аргументация перевесила предостережения.

По данным Ассоциации Альцгеймера, нынешние методы лечения лишь устраняют симптомы, но не меняют течение болезни. Лейкемии может стать первым препаратом, изменяющим течение болезни.

Доказано, что он замедляет снижение когнитивных функций на 27%. Правда, масштабное исследование подтвердило эффективность лечения только на ранней стадии болезни.

Очередное одобрение препарата ожидается до 6 июля — вероятно, это позволит расширить финансирование лечения Лекемби в США по программе Medicare.

Читайте также:
Вакцинация, вакцинація, вакцина, коронавірус, коронавирусДля забывчивых пациентов: создан укол с микрочастицами, которые будут высвобождать лекарства, когда нужно

Источник
CNN
Теги
Ліки США хвороби
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь