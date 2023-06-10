Управление по продовольствию и медикаментам США подтвердило одобрение препарата Лекемби компании Eisai-Biogen для лечения болезни Альцгеймера.

Использование препарата связывали с серьезными побочными эффектами, такими как отек мозга и кровотечения или микрогеморрагии.

Однако аргументация перевесила предостережения.

По данным Ассоциации Альцгеймера, нынешние методы лечения лишь устраняют симптомы, но не меняют течение болезни. Лейкемии может стать первым препаратом, изменяющим течение болезни.

Доказано, что он замедляет снижение когнитивных функций на 27%. Правда, масштабное исследование подтвердило эффективность лечения только на ранней стадии болезни.

Очередное одобрение препарата ожидается до 6 июля — вероятно, это позволит расширить финансирование лечения Лекемби в США по программе Medicare.